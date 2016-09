Riigi Ilmateenistuse prognoosi kohaselt sajab neljapäeval mitmel pool vihma, väiksem on saju võimalus saartel.

Neljapäevaks liigub Venemaa madalrõhuala kese Eestile lähemale ja surub kõrgrõhuala serva Soome kohale. Öösel on vihmavõimalus väike, kuid päeval sajab mitmel pool vihma. Kõige väiksem on sajuvõimalus Hiiu- ja Saaremaal. Kirde- ja põhjatuul tugevneb päeval rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 3..9, rannikul kuni 12, maapinnal langeb kohati nulli lähedale, päeval 11..15 kraadi.

Reedel jääb madalrõhuala Venemaale Peipsi taha pöörlema ning selle lääneserv katab Eesti. Öösel sajab kohati, päeval peamiselt Ida-Eestis vihma. Puhub mõõdukas põhja- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 3..11, päeval 10..14 kraadi.

Laupäeval madalrõhuala aeglaselt hääbub ja selle mõju meie ilmale väheneb. Kohati sajab vihma (sajuvõimalus 50-75%). Puhub mõõdukas põhja- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 4..11, päeval 10..14 kraadi.

Pühapäevaks sirutub lõuna poolt Eestisse kõrgrõhuhari. Kohati võib vähest vihma sadada (sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis 25-50%). Puhub nõrk põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..6, rannikul kohati kuni 11, päeval 11..15 kraadi.