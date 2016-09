Peatreener Alar Varrakul oli mõistagi hea meel, et koondise liidritest tagapaar jätkab Kalevis. „Meil seisab taas ees väga pikk ja raske hooaeg, osaleme mitmes välisliigas, tuleb palju sõite ning seetõttu on pingi pikkus eriti oluline. Oleme säilitanud vähemalt eestlastest tuumiku. Nagu elu on näidanud, on välismängijate puhul mitmeaastased lepingud haruldased,“ ütles Varrak.

Kalev on sõlminud lepingu 13 mängijaga: lisaks Veidemanile, Sokule ja Keedusele on rivistuses Gregor Arbet, Martin Dorbek, Janar Soo, Silver Jurno, Aleksandr Gavrilov, Vitali Ljutõtš, Demonte Harper, Mark Tollefsen, Robert Upshaw ja Mickell Gladness. Samuti peab Kalev läbirääkimisi Prantsusmaa klubiga Limoges 17-aastase Matthias Tassi üleminekuloa saamiseks.

„Lõpuks on kõik mehed trennis koos,“ ohkas Varrak eile lõuna ajal kergendatult. Välismängijatest viimasena saabunud, Valgevene koondisega EM-sarjas Eesti vastu mänginud Vitali Ljutõtš läbis eile hommikul arstliku kontrolli ning õhtul oli temagi juba palli patsutamas.

Juhendajad peavad kiirelt ära tegema hiromanditöö, sest hooaja esimesele võistlusele, Balti liiga karikaturniirile tuleb vastu minna vaid mõne üksiku treeningukorra pealt ja ühegi kontrollmänguta. Põhimõtteliselt saabki neid kahte kohtumist pidada kontrollmängudeks.

Meeskond võtab homme hommikul ette teekonna Valmierasse, kus laupäeval kell 17.30 kohtutakse BBL Cupi poolfinaalis kohaliku meeskonnaga. Teises matšis lähevad vastamisi Šiauliai ja Ventspils. Pühapäeval peetakse kell 16 kolmanda koha mäng ja kell 18.30 finaal.

„Eesti mängijaid ma ju tunnen ning esmane eesmärk on kindlasti välismängijate katsetamine, tahan nende võimetest parema pildi ette saada. See muidugi ei tähenda, et jätaksin eestlased pingile. Peame järjest hakkama kokkumängu lihvima ja see võtab aega. Lugesin kokku, et meil jääb esimese VTB Ühisliiga mänguni ainult kaksteist trennipäeva,“ rääkis Varrak.