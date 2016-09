Missuguseid erinevaid piiranguid on lennufirmad kehtestanud lapseootel naistele?

President Toomas Hendrik Ilves viibib USAs visiidil koos lapseootel abikaasa Ievaga. Kuna käimas on raseduse viimane kolmandik, siis tasub küsida – mis juhtuks, kui järelkasv sünniks USA pinnal? Ja kas nii hilises seisus on lennusõit ikka ohutu?

Esmalt – avalikkus ega ajakirjanikud ei tea täpselt, millal laps plaani kohaselt sündima peaks. Läti kaitseministeerium, kus Ieva Ilves küberpoliitika juhina töötab, ei osanud eile öelda, kas Ieva on juba lapsepuhkusel või millal see algama peaks.

Avalikult on Ilvesed vaid kinnitanud, et nende ühine laps peaks sündima pärast ametiaja lõppu ehk pärast 10. oktoobrit. Ning kui presidendipaar uudise mai keskel avalikuks tõi, olid "esimesed kriitilised kuud" nende sõnul möödas. Kahtlemata on käimas raseduse viimane kolmandik, ent Kanadasse ja USAsse sõitis presidendipaar siiski 14. septembril koos.