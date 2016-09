"Võtsin siis kriminaalhooldajaga ühendust ja ütlesin, et selline olukord – olen haige, tegin kuriteo ning lähen nüüd politseisse. Arvestage sellega ja nad ütlesid, et teevad seda."

Tiit andis pärast puhtsüdamlikku ülestunnistust politseile üle osa varastatud esemetest ja näitas kätte koha, kuhu kraam oli peidetud. Kannatanu on esitanud siiski veel 10 750 euro suuruse kahjunõude.

Tiidu saagiks langenud varastatud esemete nimekiri on ligi kolme A4 lehekülje pikkune.

"Kolm pudelit alkoholi, koguväärtusega 400 eurot, passid, lennufirmade kliendikaardid, krokodillinahast rahakott väärtusega 1000 eurot, valget värvi kullast naistekell väärtusega 50 000 eurot, valget värvi kullast naiste käevõru väärtusega 11 000 eurot, pärlitest kaelakee väärtusega 1500 eurot," loetleb prokurör.

Samal ajal heidab Tiit mõtlikke pilke lakke, justkui püüdes meenutada, kas prokuröri loetletav nimekiri peab ikka paika.

Vahepeal nokib pluusilt toppe ära, raputab pead ja pobiseb, suu muigel, midagi omaette. Tüdimus on ilmselge, kuid selle lõpetab ligi pool tundi aega võtnud nimekirja lõpusõnad: "Kokku 150 175,75 euro eest kahju."

Tiit kinnitab, et on andnud endast kõik. "Kõik, mis võimalik, andsin tagasi. Olen teinud maksimumi. Kui inimene on haige ja läheb ise politseisse, siis on see suur näitaja."

Prokurör esitas eile nõude mõista Tiidule liitkaristusena kahe aasta, kümne kuu ja 17 päevane vanglakaristus, sest ta on ka varem analoogseid kuritegusid teinud, ja viimasegi pani toime katseajal.

Samuti tuleb tal tasuda kriminaalmenetluskuludena riigi määratud kaitsetasu 48 eurot ja DNA-ekspertiisi maksumus 2 622 eurot. Nõue ei meeldinud ei Tiidule ega tema kaitsjale.