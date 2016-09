"Kindlasti on meil väga keerulised probleemid palkadega, personaliga võiks öelda ka. Need teemad tuleb tasapisi lahendada," tunnistab Maran.

Ta ei oska tulevikuplaanidest rääkides välja tuua ühtegi asukat, kes võiks Tallinna loomaaias kindlasti kodu leida.

"Meil puuduvad väga paljud loomaliigid, aga see ei tähenda, et siin peaks olema esindatud kogu maailma suur loomariik. Peame koostama kollektsiooniplaani, kus me paneme kõigepealt selle paika, milliseid liike hakkame siia tooma ja vaatame, keda meil pole ja kes on," räägib Maran.

Ta ütleb, et loomade elamistingimused tuleb kriitilise pilguga üle vaadata ja teha selle põhjal tulevikuplaane.

"Ühe võin kohe välja tuua: meie hüljestel pole selliseid tingimusi, mida nad vajavad," muretseb Maran, et sellele tuleb tõsiselt mõelda, kuidas nende heaolu loomaaias parandada. Kauaaegne unistus jääkarudele mõeldud polaariumist võib aga viimaks täide minna.