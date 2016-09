Jäär Sul on täna raske keelt hammaste taga hoida – kipud igal pool sõna võtma ja universaalset eksperti mängima. Samas võib sul olla rohkem juhuslikku õnne.

Sõnn Kui sisseostude tegemine on sinu jaoks asendustegevus, siis hoia täna ostukeskustest eemale. Emotsiooni puudumine või selle ülekeemine võib panna sind asju kokku ostma.

Vähk Usud asjadesse, mille teostumises ei maksaks kindel olla. Seis võib tekitada närvilisust, stressi ja lubaduste rikkumist. Võimalikud on ootamatused.

Neitsi Planeetide seis võib olla seotud pingetega sinu ja bossi või mõne teise autoriteedi vahel. Samas saad hästi aru sellest, millises suunas peaksid tegutsema, et olla oma töös vajalikul tasemel.