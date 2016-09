Tabamus sündis eestlase kolmandas ametlikus mängus Liverpooli eest. "Isiklikus plaanis väga ilus hetk, aga õnnelik olin eelkõige ikka põhjusel, et sain meeskonnale kasulik olla. Olin õiges kohas ja lõin värava. Pärast seda hoidsime enda värava puhtana ning mängisime kohtumise lõpuni hästi," oli Klavani kommentaar talle omane – isetu, meeskonna edu rõhutav, tagasihoidlik.

GOOAALLL!!! Woeful defending from Derby allows seldom seen Klavan to put @LFC in front. #beINEFLCup https://t.co/OKor9jAsO3

Ajaleht Liverpool Echo märkis Klavani esitust kommenteerides, et eestlane "tõestas taaskord, et teda saab vajadusel usaldada". Hinnangus peitus ilmselge eeldus, et kui Liverpool laupäeval Inglismaa meistrivõistluste raames Hull City’ga kohtub, taandub Klavan pingile ja keskkaitses mängivad taas Joel Matip ja Dejan Lovren, nagu möödunud reedel, kui Londonis nüpeldati 2:1 Chelsea’t.

Kuid kas on võimalik, et peatreener Jürgen Klopp üllatab Inglismaa jalgpalliavalikkust (ja ühtlasi rõõmustab Eesti jalgpallisõpru) ning ülendab Klavani põhimeheks? Toome välja kolm põhjust, miks see võib juhtuda:

1. Liverpooli kolmest põhimeeskonna täieõiguslikust keskkaitsjast on Klavan ainuke vasakujalgne. Horvaat Dejan Lovren ja kamerunlane Joel Matip on mõlemad paremjalgsed, kelle harjumuspärane positsioon on parempoolne keskkaitsja. Klavani konkurent vasakujalgsete seas on prantslane Mamadou Sakho, kelle suhted peatreener Kloppiga on aga suviste distsipliiniprobleemide tõttu väga sassis.

2. Klopp pole kordagi möönnud, et Klavan on toodud klubisse varumeheks. Suvel keset USA tuuri teatas ta: "Lugesin, et Klavanit peetakse meie neljandaks või viiendaks keskkaitsjaks. Oodake ainult, kuni olete teda mängimas näinud!" põrutas Klopp toona.

3. Võimalus Klavani põhikoosseisu edutamiseks on ideaalne. Kui Kloppi plaan nägi algusest peale ette, et keskkaitses moodustavad põhipaari suvel Bundesligast Liverpooli toodud Matip ja Klavan, on võimalus selle käigu sooritamiseks hetkel väga hea. "Joel Matip ja Klavan mängisid esimest korda koos ja see oli neile hea kogemus," sõnas Klopp pärast teisipäevast võitu.

Kui Klopp soovib laupäeval Premier League’is Hull City vastu sama duoga mängida, siis on selle sammu Lovrenile põhjendamine tavapärasest hõlpsam. Kaasa aitab Klavani värav – neid on meeskonnal alati vaja! – ja horvaadile saab öelda näiteks midagi stiilis "tahan näha, kas nad ka Premier League’is hakkama saavad".

***

Muidugi leiab samapalju argumente ka vastupidise otsuse kasuks. Selgus, kas Klavani üleeilne partii veenis Kloppi teda Hulli vastu algkoosseisu nimetama, saabub laupäeval.

Olgu meenutatud, et hooaja kahes esimeses mängus moodustas Liverpooli keskkaitsepaari duo Klavan – Lovren, järgmises kolmes matšis seoses eestlase põlvevigastusega Lovren – Matip (v a 4:1 võit Leicesteri üle, kui ka Lovren oli vigane ja Matipi paariliseks oli Lucas Leiva).

Klavan ise igatahes laupäeva osas pead üleliia ei vaeva. "Minu jaoks oli tähtis, et suutsin põlvevigastusest taastuda ja edaspidigi terve püsida. Oleme üks meeskond ja kes iganes parajasti mängib, on selleks hästi valmis. Ning see on hea tunne," sõnas Klavan.