Mees tõreleb naisega, kes raiskas suure hulga raha oma uusaasta ballikleidi peale. "Aga kallis," vastab naine talle imestunult. "Me oleme ju küllalt rikkad, et sellest mitte rääkida. Ma nägin juhuslikult sinu tšekiraamatut ja seal seisis, et sinu pangaarvel on veel 8 885 650 krooni."

"Mis kroonidest sa räägid?" oigab mees. "See on minu pangaarve number."