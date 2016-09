Piraadipartei esindajad informeerisid sellest kohe politseid . Samal päeval anti teada, et Gerwald Claus-Brunner leitigi korterist surnuna.

Esmaspäeval jõudis Piraadipartei Berliini kontorisse viis aastat linnaparlamenti kuulunud 44aastase Gerwald Claus-Brunneri hüvastijätukiri, milles ta teatas, et on kirja kohalejõudmise ajal juba surnud.

Teisipäeval kirjutas ajaleht Bild, et Gerwald Claus-Brunneri elamises oli teinegi laip ja lugu võttis ootamatu pöörde. Piraadipartei ütles, et poliitiku enesetapu põhjus oli Gerwald Claus-Brunneril diagnoositud ravimatu haigus. Lahkamine ei kinnitanud seda.

Eile kirjutas mitu Saksa ajalehte, et Gerwald Claus-Brunner tappis ohvri tema kodus ja viis seejärel laiba autoga oma üürikorterisse.

Väidetavalt oli poliitiku ohver temast üle kümne aasta noorem mees, keda oli enne surma piinatud ja seksuaalselt kuritarvitatud. Ajalehe Die Welt andmetel oli ta Gerwald Claus-Brunneri kunagine kolleeg.

Mehed tundsid teineteist vähemalt viis aastat.

Millal Gerwald Claus-Brunner mõrva sooritas, selgitab ekspertiis. Naabrid nägid teda elusana veel laupäeva pärastlõunal. Berliini ajaleht B.Z kirjutas, et Piraadipartei poliitik võttis endalt elu elektrilöögiga.

Prokuratuur seda ei kinnitanud, nagu ka seda, et ta oli ohvrit seksuaalselt kuritarvitanud.

Ajaleht Bild seevastu kirjutas viitega uurijatele, et Gerwald Claus-Brunner oli oma ohvri kinni sidunud ja seejärel seksuaalselt kuritarvitanud.

Surma põhjustena on nimetatud nii lööke pähe kui ka kägistamist. Uurimine jätkub. Luubi all on mõlema mehe mobiiltelefonid ja arvutid.