Täna hommikul sõlmisid klubiga lepingud Sten Sokk ja Rain Veideman, kes hiljutistes koondisemängudes moodustasid peamise tagameeste paari.

BC Kalev/Cramo viimased lepingud sõlmiti aga täna õhtul. Meeskonnas jätkab ääremängija Erik Keedus ning teiseks abitreeneriks saab Indrek Reinbok. Eesti koondislasele Keedusele on uus hooaeg kolmandaks Kalev/Cramo särgis.

Indrek Reinboki tööülesandeks saab peamiselt vastaste scouting, mida eelmisel hooajal tegi teadupärast Joosep Toome.

Meeskonna peatreeneri Alar Varraku sõnul on tal loomulikult hea meel, et eestlaste kolmik jätkab ka uuel hooajal BC Kalev/Cramo koosseisus. „Meil seisab taas ees väga pikk ja raske hooaeg koos mitme välisliiga ja paljude sõitudega ning seetõttu on eriti oluline pingi sügavus. Sisuliselt oleme säilitanud vähemalt eestlastest tuumiku. Välismängijate puhul mitmeaastased lepingud on haruldased, nagu elu on näidanud,“ sõnas Varrak.