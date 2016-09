Vene Föderatsiooni uurimiskomitee ametlik esindaja Vladimir Markin teatas, et esitas avalduse ametist lahkumiseks.

"Võin nüüd ametlikult öelda, et võtsin vastu otsuse lõpetada töö uurimiskomitees ja esitasin raporti töölt lahkumiseks omal soovil,“ ütles Vladimir Markin Interfaxile.

"Töötasin uurimiskomitees selle loomise esimesest päevast, üle üheksa aasta. Ma arvan, et koos meeskonnaga ehitasin ma üles informatsioonipoliitika, rajasin selles sfääris süsteemse töö, ning arvan, et minu missioon on täidetud ja ma otsustasin end proovile panna uue väljakutsega. Selles seisneb minu lahkumise tõeline motiiv,“ ütles Markin.