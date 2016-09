Lõuna-Hiinas asuvas Changsha linnas valmis umbes 183 meetri pikkune sild, mis kulgeb sinka-vonka üle Meizi jõe. Sillal on kolm erinevat jalgteed.

Sild on püüdnud ka maailmameedia tähelepanu ning CNN on selle ristinud "lõputa sillaks", kirjutab People’s Daily Online. Esimesed silla lähedusse sattunud turistid nentisid naljaga pooleks, et kardavad labürindis ära eksida.

Jalakäijatele pole sild aga veel avatud – enne peavad kontrollid kindlaks tegema, et see vastab turvanõuetele.

