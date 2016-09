Lamavad kord kõrvuti kaamelipoeg ja kaameliisa. Poeg küsib:

"Isa, miks meil nii laiad kabjad on, kui hobustel ja kitsedel on ilusad peenikesed?" "Sellepärast, mu poeg, et me oleme kõrbelaevad ja laiad kabjad ei lase meil läbi kõrbeliiva vajuda."

"Aga miks meil kaks küüru seljas on, kui teistel loomadel pole ühtegi?"

"Sellepärast, mu poeg, et me oleme kõrbelaevad ja küürudes olev rasv ei lase meil kõrbes janusse surra."

"Aga paps, miks meil nii suur suu on?"

"Sellepärast, mu poeg, et me oleme kõrbelaevad ja peame iga rohuliblekese, mis kõrbes kasvab, kätte saama."

"Aga paps, mille kuradi pärast meil kõike seda vaja on, kui me loomaaias elame?"