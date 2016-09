Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ei väsi kordamast, et pensionisüsteem pole jätkusuutlik: kui tahame, et pensionär ei saaks 2040. aastal ainult 280 eurot, peab Eesti rahvas rohkem sünnitama. Tõsi, lapsed, kel on soov ja kohustus oma vanemaid toetada, annavad viimastele kindlustunde, et vanaduses ei jääda päris üksi. Sündivust ainuüksi see teadmine paraku ei kasvata ja võib pigem isegi trotsi tekitada.

Pensioniea tõstmine 70. eluaastani, teise pensionisamba hukule määratus ja imeväiksed tulevikupensionid teevad ärevaks kõik tulevased pensionärid. Kuid inimesi kõige valusamalt löövate otsustega, nagu pensioniea järsk tõstmine ja teise sambasse maksete tegemise lõpetamine, valitsus ei kiirusta: möödunud nädalal sai kokku lepitud vaid kaitseväelaste, prokuröride ja politsei- ja piirivalveametnike eripensionide kaotamises.

Arutelud valitsuses kestavad, aga kindlasti tuleb tulevikus tööd teha kauem kui seni. Oodatava eluea pikenemine ja tervena elatud aastate hulk (mis viimastel aastatel küll veidi langenud) võimaldavad seda. Kuid need näitajad lähtuvad keskmisest ning inimese tegelik füüsiline vastupidavus ja tööind võivad otsa saada varem.

Rääkimata sellest, et tänagi ei jookse tööandjad pensionieelikutele tormi. Seetõttu tuleks tõsiselt arutada, kas peaks jääma võimalus saada pensioni varem, sest makstav pension poleks kunagi võrdväärne palgatööga teenitud rahaga, aga vähemalt ei heidetaks inimest elu hammasrataste vahele.

Mis need piirid ja kitsendused olema saaksid, tulekski kohe selgeks rääkida. Paindlikumaks ei pea muutuma ainult pensioniiga, vaid ka pensionide maksmise kord. Inimesed vajavad oma tuleviku suhtes kindlustunnet. Seda enam annab võimalus otsustada ise oma raha kasutamise üle, kui poliitilistest tõmbetuulest sõltuva pensionisüsteemi pantvangiks olemine. Kel kindel veendumus, et investeerimisest või laste toetamisest tõuseb suurem tulu kui jaokaupa saadavast pensionist, peab saama kasutada selleks teise pensionisambasse kogutud raha. Kas või kõike korraga.