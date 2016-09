Täna on rahvusvaheline autovaba päev. Tartu linn kutsub sel puhul üles jätma auto koju ja korraldab üritusi, millest saavad osa võtta nii lapsed kui ka täiskavanud. Tallinlased ei hakanud ootama, millal ülejäänud maailm autovaba päeva tähistab – autole alternatiive tutvustavaid üritusi korraldati juba möödunud pühapäeval. Tegelikult on Tallinn seda päeva viimastel aastatel just puhkepäeval tähistanud – tõsi, mõnikord ongi 22. september nädalavahetusele sattunud. Kui aga linnavalitsuse pressiteenistusest järele pärida, miks sätib Tallinn teemapäeva alati puhkepäevale, kui paljudel inimestel on sõite niigi vähem, saab napisõnalise vastuse: „Ka tööl käivad inimesed peavad autovaba päeva ettevõtmistest osa saama.“

Põhjendusega ei saa rahule jääda. Pole ju selle päeva eesmärk niisama lulli lüüa ja tasuta ühissõidukitega kiidelda, vaid teadvustada inimestele, et süvenev autostumine ei tee meie elukeskkonda paremaks. Liikluseks suleti üks tänav, kuid ürituse reklaamplakatil ega päevakavas pole kuskil mainitud, et auto võiks sel päeval koju jääda. Kas tööpäeval bussiga või jala tööle mineja ei saaks siis osa autovaba päeva ettevõtmistest? Miks raisata linnarahva raha üritusele, mille eesmärgi täitmisesse isegi korraldajad ei usu?