Me kõik teame, et emad võivad olla parajad paanika põhjustajad ja pabistajad ka siis, kui selleks tegelikult põhjust ei ole. See video tõestab aga seda, et ema liigne muretsemine viib ta enda sinnani, et tema hirmud täituvad ta enda käe läbi...

Videol on näha, kuidas ema loeb mootorrattaga sõitma minevale pojale sõnad peale ja käsib hoiduda idiootidest, kes võiksid talle otsa sõita.

Poeg saabki väheke sõidetud, kui järsku põrutab keegi talle tagant sisse. Selgub, et selleks pööraseks juhiks on ta oma ema...