Iga kord, kui püüan mingil tõsisemal teemal sõna võtta, hakatakse tänitama, et olen emotsionaalne ja kirjutagu ma pigem luuletusi. Seega, kui võtan sõna, siis peab selleks ikka väga hea põhjus olema. Praegu on. Juba 2006. aastast alates on Hiiu saar ohus – nüüd on häda juba täitsa omal õuel.

Kuulun ise sellesse “käputäide” algusest peale ehk siis juba kümme aastat – ajast kui AS Nelja Energia alustas meretuulepargi arendust. Siis moodustati ka spetsiaalne projekti-ettevõte OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark.

Olin kohal kahel esimesel mõjutamiskoosolekul 2006. aastal, kui firma käis end tutvustamas ja oma suurtest plaanidest rääkimas. Need olid räpakalt ette valmistatud, ürituse vedaja oli jääknähtudega, halvasti riides ega olnud teemaga eriti hästi kursis. Tankist, kes saadeti hiidlasi mütsiga lööma. Sellest sai alguse minu umbusk.

2009. aastaks oli selgunud, et tegu on hoopiski Saare Wind Energy OÜga, kelle juhatuse liikmed on Valery Makushin ja Veiko Väli. Makushin on Eestis varem arendanud ASi Raunistal tuulepargiprojekte, kus investoriks oli Vene kapitalil põhinev Kanada firma Greta Energy.

Kas tänaseks on see äri saanud Eesti oma asjaks? Ainult sellepärast, et nimeks on Nelja Energia? Ärge tehke nalja! Selles äris liigub raha, mis paneb asjaga seotud firmasid just eestlastest (eriti aga hiidlastest) üle sõitma.

Kuid tuugenivärk on juba ammu kogu Eesti asi. Ei saa aru, miks vaatab riik pealt, kuidas üks ta kahest suuremast ja sealjuures puhtaimast saarest lihtsalt ära kaaperdatakse ja üsna Euroopa Liidu piirile kakssada tohutut hiidsegajat püsti aetakse.

Must tulevikupilt

Mis kasu saaksid hiidlased? Ei mingit, võrreldes arendajatega. Eesti peaks neilt rohelist energiat ostma hakkama. Ja kuhu üldse müüa, kui kõigil ümberkaudsetel maadel on juba oma taastuvenergia olemas? Pealegi on tehnoloogiad ammu enne turvalisemaks muutunud, kui meile kaelamääritav tuulepark valmis saab. Seda rõhutas ka Hiiumaal käinud IMECC (Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiaarenduskeskuse) juhataja Tõnu Lelumees: “Kõik sellised suured tuulepargid on eilne päev ja tulevikus toodetakse energiat samas kohas, kus seda vajatakse. Ei ole mõistlik teha sellises mahus investeeringuid, et rajada Hiiumaa külje alla merre tuulepark ja ehitada ülekandeliine.“

Ehitust oli plaanis alustada 2018. aastal. Kui kõik kooskõlastused on käes. Praeguseks ei ole. On küll kaks pooleli kohtuasja, mille algatasid MTÜ Hiiu Tuule ehk “käputäis inimesi“ ja ühe 4Energiale strateegilise madaliku kaitse alla võtmise küsimus ootab keskkonnaministeeriumis. Kuid esialgne plaan nägi ette, et üks Euroopa suuremaid tuuleparke peaks valmis saama 2022. aastal.

Maalisin juba 2011. aastal ühes kohalikus lehes pildi sellest, mis saab Hiiu saarest 2032. aastaks: tuulepark on valmis. Tiivikud pöörlevad ööpäev läbi. Lindude ränded on häiritud. Putukad paljunevad saarel omatahtsi. Kala pole ammu enam. Märkamatu vibratsioon 24/7 rikub inimeste tervist. Arteesia kaevud jäävad tasapisi kuivaks. Nord Stream pööras pahupidi avamere põhja, tuulikud rannikumere oma. Euroopa raha, mille abiga Kärdla sadam valmis sai, lendavad tuulde: 150meetriste tuugenite pöörane pöörlemine tekitab õhuvoolud, mis takistavad purjejahtide liikumist: kui sul mootorjahti pole, ära saare ligi tulegi. Purjeregatte ei korraldata ammu enam. Pärast seda, kui enamik turiste on hiigeltuulepargi ära näinud ja üles pildistanud, lakkab turism, mis oli puhta loodusega saare peamine sissetulekuallikas. Turistid võivad hiidtuulikuid pildistada ju ka Taani rannikul. Targemad suvehiidlased on oma suvilad juba tuulepargi ehituse ajal maha müünud. Uued omanikud ei taha enam suve siin veeta. Hiidlastest on saarele jäänud ainult käputäis teenindajaid.”