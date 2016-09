IRLi kuuluv Haldo Oravas on Viimsi võimuvõitluses karastunud kommunaalpoliitik ja karismaatiline seltskonnapressi kangelane, kuid tänases saates harutab "Pealtnägija" tema kahtlast maatehingut Prangli rannaalal.

Lugu on seda pikantsem, et afääri on segatud ka Oravase veetlev telereporterist elukaaslane.

"Pealtnägija" on ETV eetris täna kell 20.05.