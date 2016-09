"Saladused" toob täna ekraanile tõestisündinud loo tööpostil lahvatanud suhtest, mis tegelikult osutub kavalaks petuskeemiks.

Selle hooaja "Saladuste" lood kõnelevad pettustest, teadlikest skeemitamistest, kelmustest ja tüssamistest. Nii on see ka tänase looga, mille peategelaseks on töösse sukeldunud arhitektuuribüroo omanik Susanna (kehastab Maarja Jakobson). Eraelu on naisel jäänud tagaplaanile ning armastuseks pole Susannal olnud lihtsalt aega. Seda hetkeni, mil ta võtab tööle noore ja sarmika Robini (mängib Sander Rebane). Viimase CV näib olevat muljetavaldav, nii nagu ka Robini tähelepanu Susanna enda vastu.

Õigeid sõnu valides paneb Robin töönarkomaanist naise tundma end taas noore ja seksikana. See ei jää märkamatuks ka kolleegidele, kelle kannatus katkeb hetkel, kui Susanna otsustab koosolekul suure projekti anda juhtida just Robinile.

"Saladused" on Kanal 2 ekraanil täna kell 21.