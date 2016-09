Kui sinulgi on töö juures laua peal kohvitass, mida sa iga päev kasutad, siis tasub seda korralikult pesta.

Nimelt selgus, et kontori kohvitassid kipuvad olema veelgi mustemad kui me eales arvata oskaksime. Arizona ülikooli professori Charles Gerba sõnul võib 90 protsendist kohvitassidest leida ohtlikke baktereid, millest 20 protsenti on fekaalbakterid, kirjutab Cosmopolitan.

Põhjus, miks kohvitassides on kakabakterid, ei peitu sugugi selles, et keegi ei viitsi kohvitassi pesta, vaid hoopis selles, et vahendid nagu harjad ja nuustikud, millega kohvitassi pestakse on kontori köökides reeglina nii baktereid täis, et need ei tee tassi kokkuvõttes sugugi puhtamaks.