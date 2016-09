Eriti hästi läks sarjal "The People vs O.J. Simpson: American Crime Story", mis kandideeris lühiseeria kategoorias. Sari võitis selle kategooria peaauhinna, saades parima lühiseeria Emmy. "American Crime Story" sarnaneb suuresti "American Horror Story" ("Ameerika õuduslugu") konseptsioonile, igal hooajal jutustatakse sarjas lugu ühest mõrvaprotsessist. "The People vs. O.J. Simpson" räägib O.J.Simpsoni eksnaise tapmisele järgnenud kohtuprotsessist, mille käigus süüdistati Simpsonit kahe inimese mõrvamises. Sari noppis veel teisigi auhindu: naispeaosa rolli eest sai Emmy Sarah Paulson, kes mängib sarjas peaprokuröri. Meespeaosa eest sai auhinna Courtney B.Vance, kes mängib Simpsoni kaitsjat, kõrvalosa eest Sterling K.Brown, kes mängib sarjas prokuröri.

Telefilmikategooria parimaks kuulutati "Sherlock: The Abominable Bride" ("Õõvastav pruut")

Talk-show kategooria võitis "Last Week Tonight" John Oliveriga.

Sketšishow kategoorias võitis sari "Key ja Peele".

Parimaks televõistluseks tunnistati laulmisvõistlus "The Voice".

Eesti telekanalites saab näha vanu olijaid, uusi sarju sisse ei osteta

Foxis saab näha parima draamasarja kategoorias võitnud "Troonide mängu", mille uue hooaja näitamist jätkab telekanal järgmisel aastal.

Kuid teiste auhinnaga pärjatud saadete suhtes on Fox Eesti esindaja Sille Ruus kahtlev. "The People vs. O.J. Simpson" sarja kohta ütles Ruus, et hetkel on veel lahtine, kas see ka Eestis mängimist leiab. "Kuna sisu on väga Ameerika keskne ja ilmselt puudutab sealset elanikkonda enam kui siin, siis arvan, et selle sarja näitamine siinsele publikule ei tagaks nii suurt edu, kui üle ookeani," selgitas ta.

Sarja Transparent ei saa Ruusi sõnul näidata Eestis ükski kanal, kuna see on eksklusiivselt Amazoni jaoks toodetud. Ka sarja "Veep" suhtes on Ruus kahtlev. "Kui "Troonide mäng" läbi saab, siis ilmselt ostame HBO-lt midagi uut sisse, kuid isiklikult arvan, et see pole sari "Veep", vaid see saab olema midagi põnevamat," ütles Ruus.

Kanal 2e turundusjuhi Pille-Mai Helemäe sõnul on veel vara öelda, kas mõni Emmy’sid võitnud sari ka nende telekanalisse võiks jõuda. "Emmy’d läksid olulistes kategooriates tänavu isikupärastele sarjadele, mis on väga hästi tehtud, aga kõnetavad küllaltki kitsast sihtrühma – seda kinnitavad ka sarjade pigem tagasihoidlikud vaatajanumbrid nende kodumaal USAs," ütles ta.

ETV’s on eetris juba jooksnud telefilmi kategooria eest Emmy saanud "Sherlock: Õõvastav pruut" ning sari "Dowtown Abbey", milles mängiv näitlejanna Maggie Smith sai auhinna kõrvalosa eest.

ERRi hanketoimetaja Tiina Annuse sõnul uusi sarju, mis Emmy’sid võitsid, nende telekanalites näha ei saa. "Peale meil juba jooksnud Emmy võitjate teisi lähiajal ERRi telekanalitesse ei jõua, sest jätkame juba tuttavate ja meie vaatajate poolt hinnatud sarjade uute hooaegadega," rääkis ta.

Annuse sõnul jätkab ETV2 sarja "Kaardimaja" näitamist, mis pälvis sel aastal mitmeid Emmy nominatsioone, praegu saab sarja algusest peale näha ETV+ kanalist. Lisaks saab ETV2 vahendusel jaanuarist hakata kaasa elama rohkesti nomineeritud sarjale "Fargo".