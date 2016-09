Lihtsaimad asjad siin elus olevat parimad. Seda kinnitab ka Inglismaal läbi viidud uuring, mille kohaselt inimesi teevad õnnelikuks mitte raha ega rikkus, vaid hoopis puhtad linad.

Inglismaal küsitleti 2000 inimest ning pakuti neil hinnata, mis on need asjad, mis muudavad neid õnnelikuks. Esikohavastus võib üllatada – nimelt tunnistas kaks kolmandikku küsitletuist, et neile valmistab elus enim rõõmu puhaste linade vahel magamine, vahendab Daily Mail.

Teise koha õnnelikuks tegevate asjade nimekirjas jäi päikese tundmine oma näol. Kolmas koht läks sellele, kui inimesed ütlevad "aitäh" või võõrad teevad juhuslikult heateo.

Küsitluses uuriti inimestelt ka, mis muudab neid õnnetuks. Kõige populaarsem vastus oli stress, järgnesid unepuudus ja ebaviisakus.

Lisaks leiti uuringu tulemusena, et õnnelikumana tunnevad end vanemad inimesed. Nii kinnitas 21% üle 55 aastastest inimestest, et tunnevad end mõnusalt iga päeva igal hetkel. 28% uuringus osalenud 25 – 34 aastastest tunnistasid, et nad tunnevad end õnnelikult umbes kord nädalas.