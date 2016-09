Türgi pealinnas Ankaras asuvat Iisraeli saatkonda üritas rünnata noaga relvastatud mees, kelle julgeolekutöötajad tulistamisega kahjutuks tegid.

Iisraeli ametnikud ütlesid, et mees oli üritanud saatkonda tungida, vahendas BBC. Ankara kuberneri kabinetist öeldi, et ründaja oli "vaimselt ebastabiilne“ ning tema sidemeid mingi organisatsiooniga ei ole leitud.

Saatkonnast ei saanud vigastada keegi, ründaja sai jalast haavata. Türgi meedia teatel läksid saatkonnatöötajad rünnaku ajal varjule. Saatkonna juurde saabusid Türgi eriüksuslased.

Eelmisel nädalal suleti Ankaras võimalike sõjaliste rünnakute tõttu mitu saatkonda. Türgi on viimase aasta jooksul läbi elanud mitu Islamiriigi ja kurdi sõjaliste rühmitiste korraldatud verist rünnakut.

The Times of Israel teatas, et ründaja üritas julgeolekumehi pussitada, mille peale turvajad tegid hoiatuslasu õhku ning seejärel tulistasid meest jalga. Türgi ajalehe Anadolu teatel oli mehel nuga mässitud ajalehe sisse.