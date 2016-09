Isesõitvate autode massidesse jõudmisel peetakse hetkel kõige suuremaks probleemiks mitte tehnoloogilist vajakajäämist, vaid riiklikke regulatsioone, mis ei luba autonoomsetel autodel ise sõita ning mille muutmine võtab riikidel eeldatavalt aastaid aega. Kui optimistlikumad inimesed on väitnud, et autonoomsed autod suudaks ise piisavalt ohutult teedel (vähemalt mingitel teedel) sõita juba 2018. aastal, siis tavaliselt prognoositakse isesõitvate autode müügi algust millalgi järgmise kümnendi algusesse, sest siis valmivad ka vastavad seadused.

Peale käesoleva aasta alguses USA presidendi Barack Obama poolt lubatud suuremat tähelepanu (ja rahastust) isesõitvate autode regulatsioonide välja töötamisele on ameeriklased aga antud valdkonnas ohje enda kätte haaramas.

Nimelt avalikustas USA Transpordiamet dokumendi, milles paneb paika 15 turvalisust puudutavat eesmärki, mille autotootjad peavad isesõitvate autode turule toomiseks täitma. Dokumendiga jagatakse ka uute regulatsioonide kehtestamise vastutus riigi ja osariikide vahel, samuti pannakse paika reeglistik, kuidas nad oma nõudmisi kontrollima hakkavad.

Tegu pole mingi lõpliku dokumendiga, vaid pigem suunava dokumendiga, mis annab kasvõi oma kõige laiemal tasemel antud tehnoloogia arendamisega tegelevatele ettevõtetele kauaoodatud kindlust, et USA föderaalvalitsus vähemalt plaanib kehtestada üle USA kehtivad reeglid ning iga osariigi jaoks ei peaks hakkama süsteemi eraldi ümber tegema. Ehkki palju on veel minna, on tegu konkreetse sammuga autonoomsete autode teele lubamisel.