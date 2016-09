Riigikogu liikme Jaanus Karilaidi sõnul näitavad mitmed olulised riigiettevõtetes aset leidnud juhtumid seda, et Vabariigi Valitsusel pole tahtmist, pädevust või oskust juhtida maksumaksja raha mõistlikult ja hoolivalt. Karilaid lisas, et antud juhtumid viitavad selgelt, et peaminister ei juhi enda valitsust, vaid laseb asjadel minna lihtsalt vooluga kaasa.

„Riigiettevõtete juhtumid näitavad, et ministeeriumites tegutsetakse omapäi ning suurem juhtimine ning valitsustasandi visioon puudub. Näiteks avalikustas Riigikontroll käesoleval aastal, et Euroopa Komisjoni negatiivne otsus Estonian Airi suhtes oleks olnud välditav, kui valitsus oleks järginud riigivaraseaduse põhimõtteid. Mõned kuud hiljem kiitis endine minister Juhan Parts valitsuse otsust, mille kohaselt saab praamiveo osas riigi partneriks Tallinna Sadam. Parts pidas eriti oluliseks Tallinna Sadama kogemust jäämurdjasse investeerimisel ning finantsvõimekust. Paraku ei vasta tänane olukord kauaaegse ministri kirjeldusele. Riigiettevõtete tegevuses valitseb kaos, raha põletatakse sadade miljonite kaupa, kuid kedagi ei huvita ning keegi ei vastuta,“ tõi Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid välja.

Riigikogulase sõnul esineb probleeme ka riigihangeteta tehtavate lepingute osas. Antud küsimustega seoses edastas Keskerakonna fraktsioon täna peaminister Taavi Rõivasele ka arupärimise. „Maksumaksja raha suunatakse pimedalt sadades miljonites eurodes riigieelarvest välja. Peaministril puudub Eesti riigi tulevikust visioon. Ainus juhtidee, mis peaministril domineerib, on võimu hoidmine, kuid selliselt valitsust juhtida ei saa.“

Karilaid jätkas: „Peaminister peab vastama küsimustele, mis puudutavad Estonian Airi põhjaminekut, Botnica jäämurdjasse tehtud investeeringuid, selgitama parvlaevahanget ümbritsevaid probleeme ja andma ülevaate ilma avaliku pakkumuseta tehtavatest riigihangetest. Kõik need möödalaskmised on tehtud Taavi Rõivase kabinetis ning tal on aeg vastutust kanda.“

„Enne kui me hakkame koguma allkirju peaministrile umbusalduse avaldamiseks, võiks Rõivas ise kiiremas korras tagasi astuda. Selline käik oleks tohutu aja ja maksumaksja raha kokkuhoid. On aeg teha peaministri vahetus,“ lõpetas Jaanus Karilaid.