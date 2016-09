Laupäeval New Yorgis pommiplahvatuse korraldanud Ahmad Khan Rahami kirjutab oma päevikus terroriaktidest, teatas CNN.

Laupäevase plahvatuses sai vigastada 31 inimest. Rahamile esitati selles süüdistus, kuid politsei uurib endiselt, miks mees veresauna korraldas.

Praeguseks on teada, et mees ostis pommide valmistamiseks vajalikud materjalid eBayst. Lisaks laupäevasele plahvatusele pani Rahami pommi ka New Jerseysse, kuid tolle plahvatuses ei saanud õnneks keegi vigastada. Üks Chelseasse pandud pomm ei lõhkenud. Seljakotitäie lõhkekehi viskas Rahami Elizabethi linna prügikasti.

Teo motiive otsivate politseinike kinnitusel kirjutas Rahami oma päevikus sellest, et "tänavatel hakkavad kõlama pommiplahvatused" ja kiitis Osama bin Ladenit, keda nimetas oma vennaks.

Rahami vahistati esmaspäeval ühes New Jersey baaris. Baariomanik leidis mehe magamast ja tundis ta uudistes nähtud fotode põhjal ära. Kui politsei kohale jõudis, avas Rahami püstolist tule. Ta sai haavata, võeti kinni ja viidi haiglasse.