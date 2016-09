Eesti Loodusmuuseumi hoovis toimub juba 54. korda traditsiooniline sügisnäitus, kus on väljas nii söödavad, mittesöödavad, tinglikult söödavad kui ka mürgised seeneliigid.

Ühtlasi juhitakse tähelepanu ka sellele, kuidas ära tunda surmavalt mürgised seened.

Lisaks seenerikkuse tutvustamisele on tänavu luubi alla võetud nende hoiustamine, sest paraku on sageli seenemürgituse põhjuseks just valed säilitusvõtted. Seente säilitamise juures juhitakse tähelepanu ka seni vähetuntud, kuid hõlpsasti äratuntavatele söögiseentele.

Eesti Loodusmuuseumi botaanik-kuraator Marja-Liisa Kämärä tutvustas Õhtulehele erinevaid seeni ning rääkis, kuidas seenenäitus püsti pandi. Lisaks rääkisime ka kahe seenehuvilisega, kes näitusele uudistama olid tulnud.

Vaata videost!