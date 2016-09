Ja seksieksperdi ning taskuhäälingu "Sex With Emily" vedaja Emily Morse'i sõnul võivad need salalikud ja kiired-ning-vihased kombed kanduda ka täiskasvanupõlve.

Mehed õpivad enamasti masturbeerima kiiresti ja vaikselt, kuna testosteroonist küllastunud noorukid on ju mures selle pärast, et lapsevanem või lähisugulane võib sisse astuda ja seda isiklikku ajaveetmisviisi häirida.

Ja ilmselt pole ka sina teadlik neist liigutustest, millega saad muuta oma orgasmid veel rohkem nauditavaks? Järgmine kord omaette olles proovi neid viit nippi.

1. Jõua ääreni

Enamikul päevadest on viieminutiline kiire eneserahuldamine okei.

Aga kui sul on veidi rohkem aega, siis võib "ääristamine" – ehk ka stopp-ja-start meetod – aidata sul saada intensiivsemaid orgasme, lubab Morse.

Vii ennast täpselt seemnepurske ääreni ja siis pea lühike paus – täpselt niikauaks, et su erektsioon natuke lõtvuks.

Siis alusta tegevusega uuesti.

Tee seda enne orgasmini minemist kolm või neli korda ja sa koged Morse'i sõnul sügavamat ja võimsamat seemnepurset.

2. Vaheta käsi

Ilmselt oled proovinud soolotegevuse ajal tuua mängu ka oma mittedomineerivat kätt.

Ehk oled isegi proovinud müütilist "Võõrast". See tähendab: istud oma käe peal, kuni see on surnud ja siis kasutad kätt selle mulje loomiseks, nagu teeks keegi teine seda musta tööd.

Aga Morse soovitab kasutada teist kätt mõnel loovamal viisil.

Pööra kätt nii, et see ümbritseb su peenist nimetissõrmega ihu pool, ja keera seda lööke tehes. Ka võid proovida hoida peenist ühe käega vastu kõhtu ja siis samal ajal teisega tööd teha.

Nagu pooside vahetamine seksi ajal, võib võõra käe manöövrite sissetoomine lõhkuda üksluisust, märgib Morse.

3. Tutvusta uut sõpra

Mänguasjad ei ole vaid temakesele nautimiseks. "Soovitan Fleshlighti igale mehele, kes tõesti tahab oma soolomängu vürtsitada," ütleb Morse (sellest ja teistest meeste seksmänguasjadest sai kirjutatud SIIN).

See populaarne ese on käes hoitav sammas, mis libistatakse üle peenise, jäljendamaks ehtsa vaginaalse või anaalse seksi tunnet.

Olgu hoiatatud: Fleshlight.com ei ole hea sait töö ajal külastamiseks.

4. Alusta nupust

Pool tosinat uuringut – enamasti isaste koerade ja näriliste peal tehtud – on näidanud, et munandimanuse masseerimine või stimuleerimine võib viia seemnepurskeni.

Masturbeerimiskunsti teemalised veebifoorumid tõdevad, et see tehnika töötab ka isaste inimeste peal.

Munandimanus (epididymis) asub peenise allosas, juurika ja munandite vahel. See säilitab spermat ning ühendab munandeid seemnejuhaga.

Omaette mõnuledes masseeri seda ja ole valmis täiesti metsikuteks uuteks elamusteks.

5. Võta poisid mängu

Su munandites on peaaegu samapalju seksiomaseid närvilõpmeid kui su peenises. Ära jäta neid kõrvale, soovitab Morse.

Selles, mida sa naudid, mängivad suurt rolli isiklikud eelistused ja tundlikkus. Aga palju mehi avastab kasutamata stimulatsiooni allika ja intensiivsemad orgasmid, kui tõmbab enne seemnepurset oma munandeid rütmiliselt allapoole.