Möödunud nädala esmaspäeval teipis Paide valla lasteaia sobitusrühma õpetaja autistlikul lapsel suu kinni, sest laps ei jäänud ettenähtu lõunaune ajal magama ja segas esialgsetel andmetel teisi lapsi.

Lasteaiaga seotud lapsevanem ütles Delfile, et direktor õpetaja käitumisele ei reageerinud ja õpetaja jäi karistuseta. "Lapsevanemad seda siiski ei lubanud ja soovivad avalikkuse tähelepanu ja retsilt käituva õpetaja ja seda tunnustava direktori karistamist," ütles lapsevanem.

Paide valla lasteaed-kooli direktor Margit Silluta sõnul otsustas õpetaja iseseisvalt "kasutada erimeedet, millel oli olukorrast lähtudes positiivne tulemus“, kuid kahjuks polnud õpetajal lapsevanemaga eelnevat kokkulepet meetme kasutamiseks.

Eesti Autismiühingu juhatuse esimees Marianne Kuzemtšenko rõhutas, et lapse suu kinni teipimine on ebainimlik igast aspektist vaadatuna ja alandav igale inimesele, kuid autistlikule lapsele võib see eriti rängalt mõjuda.

