Kui arvate, et Crocsid on inetud, siis te pole veel midagi näinud. Väidetavalt loodi äsja maailma kõige jõledamad jalanõud.

Ugg'id on aja jooksul saanud palju kriitikat kui koledad jalanõud, mida võrreldakse moeõnnetusega. Nüüd on sündinud Ugg'ide ja Teva koostöös aga jalavarjud, mille puhul on troonilt lükatud kõik senised jubedused.

Tegemist on jalanõuga, mis näeb välja umbes selline nagu oleksid saabas ja sandaal lapse saanud.

Firmad ise on oma hübriidiga väga rahul, nimetades seda jalanõuks, mille puhul on kokku miksitud Ugg saabaste ja Teva sandaalide mugavus.

Inimestele jääb aga arusaamatuks, miks peaks keegi tahtma kanda karvase sisevoodriga sandaalsaabast, sest ühel juhul külmetavad varbad, teisel juhul higistab säär.