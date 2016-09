Näitleja Brad Pitt kinnitas, et teda teeb kurvaks abikaasa Angelina Jolie otsus lahutuspaberid sisse anda.

Pitt ütles ajakirjale People, et Angelina otsus on kurvastav, kuid praegu on kõige olulisem nende laste heaolu. Näitleja esitas pressile palve, et lapsed rahule jäetaks.

41-aastane Jolie andis esmaspäeval sisse lahutuse, kuna tema ja ta 52-aastase mehe Pitti vahel olevat ületamatud erimeelsused. Pitti advokaat Rober Offer ütles, et otsus tehti pere huvides.

Arvatakse, et Jolie taotleb paari kuue lapse hooldusõigust ja palub kohtult, et Pittil oleks luba neid külastada, kuid mitte nende eest pikema aja jooksul hoolt kanda. Liigub kõmu, et Jolie polevat Pitti isaoskustega üldse rahul.