Kim Kardashian on tuntud selle poolest, et ta on alati peaaegu paljas või siis ohtlikult lähedal sellele, et ta paljastab rohkem kui keegi näha tahaks. Nüüd on põhjus teada!

Kes ei ole näinud Kim Kardashiani nibusid, pole ilmselt üldse mitte midagi kunagi näinud. Ilmselt ongi maailmas järel veel vaid käputäis inimesi, kes ei ole Kimi kehavõludega kursis.

Tekib aga küsimus, et miks Kim ikkagi näitab kogu maailmale oma nibusid? On tegemist moeõnnetusega või on ta lihtsalt oma nibude üle nii uhke? Tuleb välja, et ei kumbatki.

Nimelt paljastas Kim hiljaaegu oma kodulehel, et talle lihtsalt meeldivad läbikumavad, õhukesed materjalid ja teda ei huvita, et need mõndadele inimetele ehk liiga läbipaistvad tunduvad.