Moemaailmas on väga palju võõrapärase nimega tooteid, mille puhul tekib paljudel küsimus, millega tegu on. Ilukool tuleb appi!

Ilmselt on paljud märganud, et poelettidele on ilmunud meigitooteid, millel võõrapärane nimi ning seetõttu polegi päris selge, milleks või kuidas seda kasutama peab. Et selgust tuua, toob Ilukool järgnevate nädalate jooksul Sinuni terve rea väljamaise nimega ilutooteid ja selgitab, milleks need mõeldud on.

Sel korral on fookuses highlighter. Vaata ka eelmist videot, kus peatusime concealeril.