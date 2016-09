Enamasti spordivõistlustele keskenduvad kihlveokontorid ei jäta kasutamata võimalust laiendada äri poliitika arvelt – presidendivalimised on ju võistlus ja järelikult saab tulemuse peale kihla vedada! Kuuest Eestis litsentseeritud kihlveokontorist pakub Eesti presidendivalimiste koefitsiente ainult Triobet, aga numbrite muutumine viimaste päevade jooksul on olnud väga huvitav ning räägib selget keelt, et Marina Kaljuranna võitu usutakse üha enam. Marina Kaljurand (Priit Simson / Ekspress Meedia) Esmalt kerge sissejuhatus kihlveokontorite toimimismehhanismi. Kontor pakub mingile sündmuse juhtumisele koefitsiendi, millega inimene saab raha panustada. Kui sündmus juhtub, saab inimene raha vastavalt koefitsiendile tagasi. Kui ei juhtu, jääb panus kontorile.

Seega mida väiksem on koefitsient, seda tõenäolisem on sündmuse juhtumine, sest kihlveokontor peab oma riske maandama (samas tuleb neil pakkuda piisavalt suurt koefitsienti, mis ahvatleks inimest üleüldse kihlvedu sõlmima). Näide: Triobet pakub koefitsienti 750, et Eesti jalgpallikoondis võidab MM-valiksarjas oma alagrupi ära. Kui panustada sellele 2 eurot ja Eesti võidabki valikgrupi, võidab kihlveo sõlminu 1500 eurot. Kui Eesti ei võida, jäävad 2 eurot Triobetile.

Eesti presidendivalimistel käib mäng oluliselt madalamate koefitsientidega. Viiest valimiskogus (ilmselt) esitatavast kandidaadist omab kõige kõrgemat koefitsienti (95,00) Mart Helme (EKRE). Ülejäänud nelja kandidaadi – Siim Kallas (Reformierakond), Marina Kaljurand, Allar Jõks, Mailis Reps (Keskerakond) koefitsiendid jäävad kõik alla kümne, ent need on viimase nädala jooksul põnevalt muutunud. Siim Kallas (Teet Malsroos) Eelmise nädala keskpaigas pidas Triobet valimiste selgeks favoriidiks Siim Kallast (koefitsient 1,85). Järgnesid Kaljurand (4,0), Jõks (5,4) ja Reps (6,0). Laupäevaks oli Kallase võit muutunud veidi ebatõenäolisemaks (1,95) ning Kaljuranna võidušanss selle arvelt tõusnud (3,0). Jõks ja Reps püsisid muutumatuna. Pühapäeval lõpetas Triobet aga antud teemal kihlvedude vastuvõtmise. Kui säärane asi juhtuks spordimaailmas näiteks mõne jalgpalliklubi järgmise peatreeneri isiku osas, oleks tegu kihlveokontori poolse hädapiduriga olukorras, kus ühe persooni tõenäosus on muutunud nii suureks, et selle peale kihlvedude vastuvõtmine tuleb lõpetada, sest potentsiaalne tulu jääb kontori jaoks väga suurelt alla eeldatavale rahalisele kaotusele. Õhtuleht võttis Triobeti turundusjuhi Kaido Ulejeviga ühendust, et uurida, miks presidendi isiku peale enam kihla vedada ei saa? "Koefitsiendid on ajutiselt maas, et positsioone kohendada," vastas Ulejev. Teisipäeval olidki kihlveod taas saadaval ning Kaljurand oli vahemaad Kallasega taas natuke vähendanud – Kallase koefitsient oli tõusnud 2,0, Kaljuranna oma langenud 2,8 peale. Jõks oli tõusnud 6,0-le, kus püsis jätkuvalt ka Reps. Tänaseks on Kaljurand teinud aga vägeva spurdi ja rebinud Kallase rinnale – mõlema võidukoefitsiendiks pakub Triobet hetkel (kell 12.15) 2,2. Reps püsib jätkuvalt 6,0 peal, aga Jõks on langenud 8,5 peale.

Create your own infographics Kaljuranna tõusul ja Kallase langusel on ilmselt kaks põhjust: 1) Kaljuranna võimalused ongi viimaste päevade sündmuste valguses suurenenud, 2) punktis 1 äratoodu on kannustanud inimesi üha rohkem tema võidule panustama, mis omakorda sunnib kihlveokontorit riskide maandamiseks tema koefitisenti langetama.