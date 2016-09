Saksamaa vaherahvaloendus näitab, et enam kui ühel viiest saksamaalasest on mingi "immigrandi taust“.

Saksa föderaalne statistikaamet Destatis teatas reedel, et 81,4 miljonilisest rahvastikust on 17,1 miljonil inimesel mingil määral sisserändaja taust, kirjutas The Local. Nende seas on inimesed, kes on ise Saksamaale saabunud, need, kellel vähemalt üks vanem ei olnud Saksa kodakondsusega ning etnilised sakslased või nende lapsed, kes on ümber asunud Saksamaale.

Destatise andmetel on need arvud Saksamaa jaoks rekordilised ning sisserännanute arv on kasvanud alates 2014. aastast 4,4 protsenti.

Vaherahvaloendusel ei võetud arvesse enamust sadadest tuhandetest pagulastest, kes eelmisel aastal riiki saabusid.

Enamusel sisserännanu taustaga inimestest on selle rahvaloenduse andmetel juured Türgis, Poolas ja Venemaal.