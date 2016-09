Tõelised Eesti mehed armastavad head toitu, kuid tihtipeale on see rasvane ja ebatervislik. Kolmandas saates üritab treener Rauno muuta meeste toitumisharjumusi, ta võtab appi ühe Eesti tippkoka, kelle ülesandeks on näidata, et ka tervislik toit võib olla maitsev.

Toitumisalane väljakutse paneb mehed nutma ja sammalt sööma. Toitumise vahevõistlusel tuleb meestel rinda pista Eesti parimata noorkokkadega.

Viis heatujulist ja tugevat, kuid ebatervislikku elustiili viljelevat tõelist Eesti meest alustavad karmi trenni tipptreener Rauno Rikbergi nõudliku käe all. Kellel õnnestub kahe kuu jooksul täielikult muuta oma füüsilist vorm ja mõttemaailma? Kellest saavad veel paremad abikaasad oma naistele?

Tõsielusari "Tõelised Eesti mehed" on TV3-s juba täna õhtul kell 20.