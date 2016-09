Eile teatas Hollywoodi näitlejanna Angelina Jolie, et on kirjutanud alla lahutuspaberitele, mis lõpetaks tema ja näitleja Brad Pitti abielu. Uudisest on vapustatud paljud filmisõbrad, nende seas USA korvpallur Stephen Curry.

Golden State Warriorsi mängumees püüti tänaval kinni USA kõmukanali TMZ poolt ning Brangelina lahkuminekust kuuldes teatas Curry üht: "Palvetage nende eest!"