Eesti purjelauduri Ingrid Puusta esimene katse esimese naisena Läänemerd ületada ei õnnestunud. Täna hommikul teele läinud sportlane katkestas tehnilise rikke tõttu kolmanda meremiili järel ja proovib juba homme või ülehomme uuesti.

Teadaolevalt pole ükski naispurjelaudur varasemalt säärase vägitükiga hakkama saanud. Millal täpselt Puusta 277 kilomeetri pikkuse teekonna ette võtab, sõltub ilmast. Rekordiürituse start on plaanitud vahemikku 19.-26. september.

Puusta kogub raha puuetega lastele ning pöörane projekt on juba mõnda aega küpsenud, rääkis ta Õhtulehele paar päeva tagasi. "Idee käis treener välja juba mõnda aega tagasi. Siis mõtlesimegi, et võiks sel korral midagi veidi teistsugust teha, midagi ekstreemsemat. See on äge väljakutse, millega saan aidata puuetega inimesi ja ühiskonnale midagi tagasi anda," rääkis Puusta