11 aastat koos elatud elu, 6 last ja kaks aastat abielu. Näiliselt muinasjutuline paar Angelina Jolie ja Brad Pitt lahutavad. Millised olid nende viimased pea tosinat kooselu aastat?

Joliel ja Pitil on kokku kuus last, kellest kolm bioloogilsed ja kolm adopteeritud. Üksteist aastat koos olnud paar on avalikkuse silmis paistnud kui ilusa abielu musternäidis. Nende armastuse lugu sai alguse filmi "Hr. ja pr. Smith" võtetel 2004. aasta suvel. See oli kahe näitleja esimene ühine projekt, mis muutis nende elu jäädavalt.

Kui esimesed kuulujutud kahe näitleja vahelisest keemiast meedia vahendusel veergudele jõudsid, oli Pitt veel abielus Jennifer Anistoniga.

Nii see kõik algas. 2004. aasta suvel algasid mängufilmi "Härra ja proua Smith" võtted, kus kaks kuulsust üksteist leidsid. (CAP/insight media)