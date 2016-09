Eile New Yorgis kontserdi andnud Adele võrdles Angelina Jolie ja Brad Pitti lahutust ühe ajastu lõpuga.

Angelina Jolie ja Brad Pitt (AFP / Scanpix)

Lauljatar, kes on ise kirjutanud mitmeid laule lahkuminekutest, pühendas oma eilse kontserdi paarile, kes oli paljudele eeskujuks olnud, vahendas BBC.

Angelina otsust lahutuspaberitele alla kirjutada on kommenteerinud ka paari ühine sõber George Clooney: "Mul on väga kahju. See on kurb lugu ja kahetsusväärne olukord perele."