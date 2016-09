FC Liverpooli eest eile õhtul esimest korda jala valgeks saanud Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan sõnas Liverpooli koduleheküljele, et oli tore oma meeskonda aidata. Liverpool alistas Derby County 3:0 ning edenes liigakarikas järgmisesse ringi.

"See oli individuaalselt väga kena hetk, aga olen väga õnnelik, et sain oma meeskonda aidata," ei võtnud Klavan kogu au endale.

"Hoidsime palju palli ja domineerisime mängu, aga me ei löönud (esimesel poolajal) väravat. Ometi olin õigel ajal õiges kohas.. või võib-olla vales kohas, ma ei tea. Olin seal ja lõin värava ning pärast seda ei andnud me mängu käest ära!"

Viimasel ajal on Liverpooli eest skoorinud keskkaitsjad. Reedel Liverpooli 2:1 võiduga lõppenud liigamängus Chelsea üle skooris Dejan Lovren. Klavani arvates pole see mingi kokkusattumus. "Teemegi standardolukordade kallal kõvasti tööd, nii kaitses kui rünnakul. Tasahaaval muutub mõlema tegutsemine paremaks ning löömegi väravaid," sõnas ta.

Kas edukas kohtumine tagab Eesti koondisele kaptenile koha ka põhikoosseisus? "Polegi sellele mõelnud. Minu jaoks on eriti tähtis, et taastusin oma põlvevigastusest ning jään terveks. Oleme üks meeskond ning ükskõik, kes mängib, on valmis mängima. See on hea tunne!"