Rahandusministri määruse eelnõu võimaldaks jõustudes nii Eesti elanikel kui ka e-residentidel avada arvelduskonto pangakontorisse minemata.

„Teeme kõigile – sealhulgas e-residentidele – pangakonto avamise lihtsamaks ja kiiremaks,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Tahame teha elu mugavamaks, aga ühtlasi säilitada finantssektoris vajaliku turvalisuse. Juba mõnda aega on olemas infotehnoloogilised lahendused, mille abil saab inimese tuvastada distantsilt. On igati mõistlik võimaldada seda kasutada ka pangakontode avamisel. Eelnõu on valminud tihedas koostöös erasektori finantsasutuste ja pankadega, kes aitasid välja töötada võimalikult tänapäevased ja turvalised põhimõtted.“

„Kahtlemata aitavad e-residendid edaspidi Eestisse tuua rohkem investeeringuid ja töökohti,“ lisas Sester. Määrusega on kavas kehtestada täpsustavad normid tänavu juunis riigikogus vastu võetud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuste põhjal.