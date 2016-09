Seks on nagu peeretamine - kõik teevad, aga keegi ei aruta seda sõpradega. Eriti puudutab see just intiimsemaid asju, mis seksis tehakse.

Paaride mälestusväärsed elamused ei tule Hollywoodi filmides nähtud seksistseenidest, vaid ikka igapäevaelust, kirjutab Metro.

Mis on need 11 asja, mida me kõik seksides teeme ja kogeme, aga millest justkui kõik vaikivad?