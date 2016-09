Selgeltnägijate saates soovis naine end proovile panna: "Milleks ma olen suuteline ja mida ma veel iseendast ei tea. See mul õnnestus." Saate katsetes osaledes sai Anu palju juurde eneseusku, et on õigel teel seoses sellega, mida ta teeb ja mõtleb.

Vaimsete praktikatega on Anu tegelenud juba mõnda aega, samuti aidanud tuttavaid ja omakorda nende tuttavaid. "See, et kooliaeg loetakse huvitavat kirjandust ja maagiat on tavapärane, sest paljudele pakub see huvi, just vaimne tegevus," sõnab Anu, et arusaamise, mis on surm ja teispoolsus sai ta pärast seda, kui siitilmast lahkus tema ema. "See oli selline avahetk, kus tundsin, et see oli märk teispoolsusest – ma pean hakkama sellega tegelema," ütleb ta.

Anu ema suri ootamatult ning pere ja sugulased arvasid, et süüdi on meditsiin – ei ole võimalik, et noor naine sureb järsku. Kui lähedased hakkasid juba vastavaid pabereid koostama, ilmutas ema end Anule surma 40. päeval unes ja ütles: "Tütar, sa tead, ma tahtsin ise minna. Sa ei saa siin mitte kedagi süüdistada." Ärgates rääkis Anu kogetust isale ja sugulastele ning süüdistamisest loobuti. "Pärast seda on hinges väga hea rahu."

Aeg-ajalt näeb Anu enda ema siiani unes – temaga on kõik hästi. "Tean, et ta on juba uuesti sündinud. Seekord on ta mees."

Kui paljud vaimsed inimesed töötavad koos abilistega, siis Anu kaaslaseks on rohkete sümbolitega sau, millest ta saab tuge ja tarkust. "Arvan, et sauata poleks ma see, kes olen. See on ise suure armastuse ja väega valmistatud."

Küsides, kas võimetega inimesel pole raske tänaval käia ja inimestele otsa vaadata, vastab Anu eitavalt. "Tegelikult on nii, et sa ei mõtle iga päev selle peale. Sa ei tohi mitte kellegi teise inimese aurasse niimoodi sisse tungida, mõtlemata, mida sa teed. Sa ei tohi teisele inimesele seda teha, kui sa ei küsi tema käest luba. See on püha seadus, millest tuleb alati kinni pidada," teatab naine.