Reklaam peab olema lõbus. Seda teavad nii Müncheni õllebaar kui ka vuntsivaha tootja.

Müncheni õllebaar HOME Munich avaldas läinud nädalal alanud Oktoberfesti eel oma Facebooki lehel lustaka reklaamvideo kolmest purjus mehest, keda tuigerdades vaevu-vaevu kannavad kõrtsi sisse baierlase riietes kääbused. Kahjuks ei ole meil võimalust seda videot otse vahendada, aga huviline leiab selle viidatud kõrtsu FB-lehelt "HOME AFTER*WIESN*PARTY" nime alt. Ent videost annab aimu ka see pilt:

undefined (FB / HOME Munich)

Lustakas reklaamvideo levis muidugi kohe üle ilma ja paljud on avaldanud soovi endale samasuguseid pükse osta. 73 euro eest on see võimalik Amazonis.

Teine meestele suunatud lõbus reklaam on sugemise valdkonnast.

Kas vuntsid peavad vastu pulberkustutile? Aga survepesurile? Raedicali vuntsivaha IP66 reklaamimise eesmärgil on vastavaid katseid tehtud. Neile on oma FB-lehel osutanud kodumaine toodete vahendaja Kuninghabe. Kolme test-reklaamvideot saad vaadata altpoolt.