Uus-Meremaa oksjonikeskkonnas saab osta käekoti, mis on tehtud surnud kassist, vahendas BBC.

Christchurchis elav topisemeister Claire Third leidis maanteelt auto alla jäänud kassi ja pani selle kodus sügavkülma. Mõne kuu möödudes otsustas Third laibast käekoti teha. Käekoti valmistamiseks kulus ligi 300 tundi tööaega.

Otsus ja valmis kott tekitavad vastakaid tundeid. Naise kodulehel on kommenteerijad nimetatud seda vastikuks esemeks, millel pole kunstiga midagi pistmist. Samas leidub inimesi, kellele kott väga meeldib.

(TradeMe/ClaireThird)

Third on topiseid teinud 15 aastat. Ta kinnitas, et talle meeldis kassi nägu ja ta arvas, et see on väärt säilitamist.

Taies on müügil oksjonikeskonnas TradeMe. Pakkumisele läks see ühedollarilise alghinnaga, kuid nüüd ületab pakutav hind juba 500 Uus-Meremaa dollarit.