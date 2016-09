Angelina Jolie isa Jon Voight (77) näib tütre abielu purunemise üle olevat sama šokeeritud kui kogu ülejäänud maailm.

"Pidi olema midagi tõsist, et see juhtus," vahendab ET Voight'i sõnu. "Ma ei tea praegu suurt midagi, kuid mul on plaan Angelina ning lastega peatselt rääkida."

Endise näitleja sõnul kavatseb ta oma tütrele ning lapselastele olemas olla ja neid toetada.

Eile teatas Angelina Jolie, et on kirjutanud alla lahutuspaberitele, mis lõpetaks tema ja Brad Pitti abielu. Paaril on 6 last.