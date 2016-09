USA president Barack Obama tegi ÜRO Peaassambleel kõneldes 50 osariigile üleskutse võtta konflikti küüsis olevatest maadest tänavu vastu 360 000 pagulast. Obama sõnul on maailma liidrid, peamiselt Saksamaa ja Kanada, tõotanud eelmise aasta arvu kahekordistada. "Me seisame silmitsi kriisiga, millel on eepiline proportsioon,“ kõneles Obama ÜRO Peaassambleel, kus arutati maailma pagulaskriisi. ÜRO teatel on konfliktide ja tagakiusamiste pärast põgenenud oma kodumaalt ligikaudu 21 miljonit inimest, vahendas BBC. Ainuüksi üheksa miljonit inimest on lahkunud Süüriast, kus sõjaline konflikt on kestnud kuus aastat.

"Me ei saa silmi kõrvale pöörata ega selga keerata. Ukse kinni löömine nende perekondade näo ees reedaks meie sügavaimad väärtused,“ rääkis Obama.

Obama avaldas ka tänu Saksamaa liidukantsler Angela Merkelile ja Kanada peaminister Justin Trudeau’le nende pagulaspoliitika eest, vahendas The Local. "Ma tahan isiklikult tänada kantsler Merkelit ja peaminister Trudeau’d ning mõlema riigi rahvast selle eest, et poliitikad võivad olla vahel rängad, kuid neid on õige teha,“ rääkis Obama. USA president läks tagasi ajalukku ja meenutas, mida pidi maailm õppima riikidelt, kes minevikus keeldusid vastu võtmast juudi pagulasi, kes põgenesid natsi-Saksamaa eest. USA on nõustunud 1. oktoobril algava 2017. rahandusaasta jooksul vastu võtma 110 000 uut pagulast. Septembri lõpuks peaks neid olema USAsse jõudnud 85 000. Obama kõne tuli pärast USA ja Venemaa sõlmitud relvarahu lagunemist, mis sai alguse nädalavahetusel osaliselt tänu USA juhitud õhurünnakule, milles said eksikombel surma Süüria sõdurid. Pinged jätkusid esmaspäeval, mil Alepposse teel olnud abikonvoid tabas Urum al-Kubra juures õhurünnak, milles hävis 18 ÜRO veokit ja hukkus paarkümmend tsiviilelanikku. Praeguseks on ÜRO abikonvoide saatmise Süürias edasi lükanud. Õhurünnaku taga on väidetavalt nii Venemaa kui Süüria valitsuse sõjajõud. Venemaa kaitseministeeriumi esindaja väitis eile Interfaxi vahendusel, et rünnakuid ÜRO humanitaarabikonvoidele ei viinud läbi ei Venemaa ega Süüria.