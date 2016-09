Kõlab uskumatult, kuid taimetoidudieet võib muuta silmavärvi! Selline üllatus tabas ühel hommikul peeglisse vaadanud ameeriklannat, kes avastas, et tema silmavärv on muutunud tumerohelisest helesiniseks.

Tõsi küll, see muutus ei toimunud päris üleöö – ameeriklanna oli jõudnud taimetoidust koosnevat menüüd nautida kuus aastat, kui märkas, et lisaks kaalunumbri langemisele on muutus toimunud ka tema silmades.



Kas taimne toit võib tõepoolest silmavärvi muuta, küsib KSA silmakeskus oma blogis?



Tuleb välja, et võib küll. Silmad pole mitte ainult hinge peegel, vaid nad peegeldavad ka seda, mis toimub inimese sees – ja seda sõna otseses mõttes. Silmade värv, selgus ja puhtus peegeldab otseselt seda, kui selge ja puhas on keha seestpoolt.



Ameerika mürgitustamisspetsialist ja ravitseja dr Morse on avaldanud mitmesuguseid videoid selle kohta, kuidas toortoitumine silmade värvi muudab. Iridoloogia põhineb iirise ehk vikerkesta (silma värvilise osa) teaduslikel uuringutel. Näiteks võib iirise seisukorrast välja lugeda psühholoogilisi haigusi, terviseriske ning mitmesuguste organite probleeme.

Enne toortoidule üleminekut lubas ameeriklanna – nii nagu enamus meist – endale aeg-ajalt krõpse, komme, pitsat ja muud rämpstoitu. Kui ta elas veel vanematekodus, sõi ta küll ema valmistatud kodutoitu, kuid see oli üsna rasvane ega sisaldanud kõiki kehale vajalikke toitaineid. Tema sõnul maadles ta kogu lapsepõlve seedeprobleemidega ning kaheksandast 15. eluaastani oli ta ülekaaluline.



Tervis algab käärsoolest ja kui tarbid sageli toite, mis kehas toksiinide osakaalu suurendavad, tekib ummistus – asjad ei liigu nii nagu nad peaksid, sest käärsool on mürkaineid täis ning see avaldub kõhupuhitusena ja väljendub ka silmades.



Ameeriklanna ütleb, et pärast toortoidule üleminekut paranes tema seedimine märgatavalt ja ärritatud soole sündroomi sümptomid kadusid täielikult. Toortoit mõjus tema kehale ravivalt ning see avaldus ka silmades, mis muutusid mürkrohelisest selgeks ja helgeks siniseks. Ka tema silmavalged on varasemast valgemad, mis on samuti märk paranenud tervisest.



Seega nii üllatavalt kui see ka ei kõla – oleme ju harjunud teadmisega, et inimese silmavärv kujuneb välja juba beebieas ja püsib kogu elu muutumatuna – aga silmad on tõepoolest nii hinge kui tervise peegel ning nende värvi on tõepoolest võimalik mõjutada. Mõjutagem seda siis ikka paremuse – puhtama, kirkama ja selgema tooni – suunas. Ja kui toortoidule üleminek näib liiga radikaalsena, võib alustada kas või näiteks õhtuse telerivaatamise kõrvale popkorni asemel porgandi krõbistamisest – kui päris silmavärvi ei õnnestu muuta, siis pükste suurus kahaneb numbri võrra kindlasti.