Jalgpall ei küsi vanust: kolmeaastane Briti põnn Jaxon Lal kutsuti Manchester Citysse katsetele, sest jalgpalliskaudid nägid tema uskumatut talenti.

Poisi ema Joanne postitas nädalapäevad tagasi Facebooki video, kuidas maimik isuga palli kõksib. Seda jagas omakorda oma Facebooki leheküljel tema teise poja Riley U6 meeskond Medlock Juniors. "Järgmisel hetkel sain kõne Manchester City skaudilt. Ma ei suutnud seda uskuda, arvasin, et keegi tegi lolli nalja!" rääkis Joanna kohalikule ajalehele Manchester Evening News.

🎞Manchester City, annesinin Facebook'tan top oynarken videosunu paylaştığı 3 yaşındaki Jaxon Lal'ı denemeye çağırdı. pic.twitter.com/bffGlI41KY — Sporx Ekstra (@sporxekstra) September 19, 2016

Ometi seab lapse vanus teatud piirangud. Kuidas Jaxoni edasine jalgpalliareng välja näeb, selgub peagi klubiga kohtudes.

"Nad ei arvanud, et ta on kolmene. Ta on viis kuud jalgpalli mänginud ning ühel päeval tahab ta kindlasti saada Cristiano Ronaldoks või Lionel Messiks. Jaxon ei suuda ära oodata, millal ta mängima saab hakata. See on nagu jõulud iga päev! Ta küsib, kaua ta peab ootama, aga täpset aega ei tea minagi," sõnas Joanne.